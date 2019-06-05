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Снесённый памятник Жукову восстановят в ближайшее время — мэр Харькова

Политика

Решения о сносе и переименованиях будут принимать не националисты, а местные власти

Харьков, Украина, 5 июня 2019, 08:43 — REGNUM  Бюст советского маршала Георгия Жукова, снесённый украинскими радикалами, будет восстановлен в ближайшее время, заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, сообщил 4 июня официальный сайт Харьковского горсовета.

По его словам, городские власти также рассмотрят вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко прежнего названия — проспект Маршала Жукова.

Кернес отметил, что близлежащая станция метро, которая также носила имя Жукова, останется «Дворцом спорта».

Мэр города убеждён, что решения о переименовании объектов или сносе памятников должны решать представители местной власти, которым жители города делегировали полномочия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня толпа украинских националистов повалила на землю памятник маршалу Жукову в Харькове. Позже президент Украины предложил местным властям обсудить данную проблему с жителями города и принять решение о дальнейших действиях.

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Война памятников на Украине
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