Харьков, Украина, , 14:37 — REGNUM В воскресенье, 2 июня, группа националистов в Харькове снесла бюст маршала Жукова. Полиция присутствовала, но не вмешивалась — как почти всегда и происходит, когда речь идет о подобных акциях.

Но у этой новости есть интересный подтекст. Не так давно в Харькове вновь заговорили о возвращении имени Жукова одному из центральных проспектов. Эту идею поддерживает большинство горожан, а временами — и местная власть.

Другими словами, образ маршала Жукова в Харькове сейчас — не просто «еще один» из героев советского времени, не просто маршал, это тот самый человек, память о котором горожане отказываются выбросить; здесь проходит новейшая красная линия.

То есть заведомо незаконный снос памятника к тому же не пользуется и поддержкой граждан. Но второе соображение в очередной раз останавливает нацистов и покровительствующую им полицию еще меньше, чем первое.

Министерством внутренних дел Украины и сразу несколькими националистскими группировками руководит один и тот же человек — Арсен Аваков. Это удобно: в зависимости от ситуации ту или иную выходку можно приписать радикалам, а можно — государству.

Для Авакова, не имеющего к Украине никакого отношения и не владеющего «государственным» языком, борьба с символами прошлого имеет то же значение, что и для прочих подвидов майдана: не дать народному большинству консолидироваться вокруг этого прошлого.

В случае такой консолидации любого кандидата майдана, в диапазоне от Порошенко до Зеленского включительно, ждало бы поражение на выборах, множество судебных слушаний, а потом, в случае в том числе и с Аваковым, пожизненное заключение.

Здесь на помощь майдану приходит разрозненность политиков, представляющих большинство, их готовность выяснять отношения между собой по любому поводу и их готовность идти на компромиссы с майданным государством даже в самых невообразимых ситуациях.

Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить бюст Жукова, и на фоне как нацистов, сваливающих памятники, так и политических покровителей этих нацистов, он смотрится едва ли не бастионом здравого смысла, кандидатом от народа.

Но ранее тот же Кернес, как и многие из его коллег, обещали и много всего другого — от возвращения проспекту имени Жукова, если проследить ситуацию до 2014 года, до борьбы за интересы и мнения народа против интересов и мнений майдана.

Подлая сущность майданной власти, которая становится вандалом и защитником вандала в одном лице, не смогла бы прийти к власти и столь долго и эффективно удерживать ее — если бы политики, утверждающие, что они представляют народ, действительно бы его представляли.

В реальности ни одного такого политика на Украине нет.