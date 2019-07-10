Москва, , 11:58 — REGNUM

Информация СМИ о том, что после визита президента РФ Владимира Путина в Уральский федеральный университет в Екатеринбурге к кортежу главы государства бросилась девушка, не соответствует действительности. Об этом 10 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на встрече со студентами одна из девушек почти упала в обморок после чего президентские врачи ей помогли, и она пришла в себя.

«И отдельно президент остановился, чтобы поговорить с горожанами», — сказал Песков.

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Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Путин посетил Екатеринбург, где принял участие в открытии Глобального саммита по производству и индустриализации и осмотрел экспозицию международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Также глава государстве провел встречу со студентами Уральского федерального университета.

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