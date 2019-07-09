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Владимир Путин в Екатеринбурге: ИННОПРОМ и Глобальный саммит GMIS

Президент России Владимир Путин 9 июля посещает Екатеринбург. Он примет участие в открытии Глобального саммита по производству и индустриализации и осмотрит экспозицию международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Кроме того, его ждут в Уральском федеральном университете.

Отметим, ИННОПРОМ-2019 открылся 7 июля. А 9 июля состоится открытие Глобального саммита GMIS. Это уже второй по счёту саммит. Первый прошёл в 2017 году на территории Объединённых Арабских Эмиратов.