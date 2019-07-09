Екатеринбург, , 20:25 — REGNUM

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания. Об этом сообщают очевидцы, также данный факт подтверждают многочисленные видеозаписи, опубликованные в соцсетях.

На кадрах видно, как кортеж главы государства остановился, отъезжая от УрФУ. Владимир Путин вышел из машины и направился к людям, которые пришли специально в связи с его приездом и несколько часов ждали.

По словам очевидцев, это общение не было запланировано. Это видно и по бурной радости граждан.

«Путин, конечно, очень удивил. Совершенно внезапно вышел к толпе после посещения УрФУ. И это явно было незапланированный поступок», — написал на своей странице в Facebook один из жителей города Андрей Варкентин. Он также добавил, что не поверил бы в эту историю, если бы не увидел всё своими глазами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля Владимир Путин посетил Екатеринбург. Он выступил на саммите GMIS, ознакомился с экспозицией ИННОПРОМа, встретился с многодетной семьёй и ответил на вопросы студентов и аспирантов УрФУ.