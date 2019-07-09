Анкара, , 12:35 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в столицу Боснии и Герцеговины Сараево, отвечая на вопросы представителей СМИ в аэропорту, заявил, что ничто не остановит Турцию в её стремлении отстоять свои права, а также права Турецкой Республики Северного Кипра на газовые месторождения на континентальном шельфе Восточного Средиземноморья, и эта позиция не изменится. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, касательно споров вокруг региона Восточного Средиземноморья Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «В настоящее время наши корабли ведут геологоразведочные работы по установлению точного местоположения газовых месторождений в соответствии с полученными инструкциями. До сих пор раздаются назойливые голоса недовольных, но мы и раньше заявляли, что никто из них нас не остановит. Сегодня я повторю то же самое».Турецкий лидер указал, что Турция и Северный Кипр решительно продолжают начатые работы на шельфе, отметив, что страны изложили свою позицию и на саммите G20 в Японии. Президент также выразил надежду на то, что с Грецией, где к власти пришла партия «Новая демократия», будут достигнуты новые действенные договоренности по вопросам границ в Эгейском и Средиземном морям.