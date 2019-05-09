Минэнерго Турции заявило о решимости продолжать бурение в Средиземном море

Анкара, , 13:38 — REGNUM Министерство энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики сделало заявление, в котором говорится, что все попытки оставить Турцию и Северный Кипр за бортом разработки ресурсов в регионе обречены на провал: Турция продолжит буровые работы в своей части континентального шельфа восточного Средиземноморья.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении подчеркивается неприемлемость критических заявлений представителей ряда стран в связи с проведением Турцией буровых работ в восточном Средиземноморье. Отмечается, что буровые работы, проводимые с турецких судов Barbaros Hayreddin Paşa и Fatih в восточных районах Средиземного моря, основываются на законных правах Турции, проистекающих из международного права. Министерство энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики, в частности, заявило: «Полезные ископаемые могут сыграть важную роль в обеспечении мира и стабильности, а также роста благосостояния населения. Энергоресурсы должны использоваться не только с целью получения выгоды или повышения энергобезопасности. Турция считает энергоресурсы проводником мира и развития в регионе. Наша многовекторная энергетическая политика, направленная на обеспечение энергетической безопасности как Турции, так и Европы, должна расцениваться как шанс для всех сторон. Вместо эскалации напряженности в регионе и провоцирования конфликтов нужно извлекать выгоду из сотрудничества, обеспечивать справедливое распределение ресурсов на острове и вносить необходимый вклад в региональную стабильность».