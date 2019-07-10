Тбилиси, , 08:12 — REGNUM

Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе приветствовал заявление президента России Владимира Путина о нецелесообразности введения дополнительных экономических санкции в отношении страны, на которых после инцидента с оскорблением руководства России в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» настаивали депутаты Госдумы РФ.

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«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется», — заявил премьер-министр.

По мнению политика, между двумя народами не должно быть барьеров.

«Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», — цитирует РИА Новости Бахтадзе.

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После заявления Путина от Грузии нужен ответный шаг — Слуцкий

Как сообщало ИА REGNUM, после скандальной выходки телеведущего Георгия Габуния, который в эфире грузинского канала «Рустави 2» в нецензурной форме оскорбил президента РФ Владимира Путина, депутаты Государственной думы РФ предложили правительству ввести запрет на ввоз грузинских вин и газированной воды, а также ограничить денежные переводы с Грузией. Однако российский лидер эту идею не поддержал.

Глава государства заявил, что не стал бы вводить санкции против Тбилиси «из уважения к грузинскому народу». Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста. Такую позицию в Грузии восприняли с воодушевлением. В МИД Грузии назвали решение Путина «единственным и правильным».

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