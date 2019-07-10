Москва, , 07:55 — REGNUM

Ранее введённый Москвой запрет на прямые авиаперелеты между Грузией и Россией (с 8 июля) может быть снят. Такую возможность не исключили в Министерстве иностранных дел РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Аэропорт Тбилиси. Грузия (cc) Gmaisuradze15

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В Грузии подсчитали ущерб от прекращения авиасообщения с Россией

Это станет возможным в случае, если грузинская сторона нормализует ситуацию и предпримет шаги к снижению русофобии, добавил собеседник издания. Отмечается, что Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, оскорбившим в эфире «Рустави 2» президента РФ Владимира Путина.

«Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», — сказал источник в МИД РФ.

Более того, заявил собеседник, после этого Москва готова вернуться и к обсуждению отмены визового режима для граждан Грузии. Напомним, ранее решение об отмене виз с Грузией было проработано и полностью готово к принятию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии власти России ввели после антироссийских акций в Тбилиси и ряда аналогичных выходок в других регионах этой страны. Соответствующий указ, который начинает действовать с 8 июля, президент РФ Владимир Путин подписал 21 июня — на следующий день после начавшихся в грузинской столице акций протеста.

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Ещё один скандальный инцидент, направленный против руководства России, произошёл 7 июля. Тогда в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния во время своей авторской программы «Постскриптум» нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина и его покойных родителей. В ответ на эту провокацию депутаты Госдумы РФ попросили правительство запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы в эту страну. Однако российский лидер высказался против введения санкций в отношении Тбилиси. Глава государства считает, что скандальные высказывания в его адрес — это попытки подорвать отношения с Россией. Путин заявил, что не стал бы вводить экономические ограничительные меры в отношении Грузии «из уважения к грузинскому народу».

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