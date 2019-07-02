Тбилиси, , 11:46 — REGNUM

К концу 2019 года из-за введённого Россией временного запрета на полеты в Грузию в страну могут приехать на 1 млн российских туристов меньше, чем ожидалось. Об этом заявила глава грузинской Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.

Читайте также: Путин велел вывезти всех граждан России из Грузии и закрыть авиасообщение

Песков назвал условие возобновления полетов в Грузию

«В 2019 году мы ожидали 1,7 млн туристов и 2,5 млрд лари (более $886 млн). По нашим прогнозам, к концу года мы недосчитаемся около 1 млн туристов и потеряем до 2 млрд лари (около $710 млн)», — считает Квривишвили.

Для сравнения: в 2018 году Грузию посетило 1,4 млн туристов из России, а поступления в сферу туризма Грузии с российской стороны составили 2 млрд лари.

Квривишвили отметила, что Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России, пишет ТАСС. В частности, страна ищет возможности выйти на новые рынки, в том числе в США и Европе. Также с этой целью администрация туризма уже запустила рекламные видеоролики о Грузии на ведущих западных телеканалах.

Также по теме: Грузинская диаспора просит Путина восстановить авиасообщение с Грузией

Виноделы Грузии призвали власти проявить разум в отношениях с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, после антироссийских акций в столице Грузии и ряда аналогичных выходок в других регионах этой страны власти России ввели ограничительные меры в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии. Соответствующий указ, который начинает действовать с 8 июля, президент РФ Владимир Путин подписал 21 июня — на следующий день после начавшихся в Тбилиси акций протеста.

Позднее с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами к российскому лидеру обратились представители грузинской диаспоры Российской Федерации. А виноделы Грузии призвали правительство своей страны проводить разумную политику в отношениях с Россией, чтобы не допустить подрыва экономики страны. В обращении к властям члены ассоциации подчеркнули неприемлемость принесения в жертву экономики страны ради сиюминутных интересов каких-либо политических сил.