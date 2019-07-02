Москва, , 08:58 — REGNUM

Вопрос отмены визового режима с Грузией пока снят с повести дня. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсантъ».

Российский военный пост на границе Абхазии и Грузии. 2016 год

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Володин: Радикалы сорвали отмену визового режима между РФ и Грузией

По словам дипломата, Москва была готова отменить визы для граждан Грузии с середины июня, ещё до недавних событий в Тбилиси и антироссийских беспорядков. Однако теперь с этим решением придётся повременить.

«Да, действительно, вопрос отмены виз обсуждался, и в принципиальном плане мы были готовы к этому, — сказал Карасин. — Но не сложилось, придётся подождать до лучших времён».

Он также добавил, что Москва ожидает нормализации ситуации в Грузии и исчезновения каких-либо угроз для безопасности российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня столицу Грузии захлестнула волна протестных акций. Формальным поводом для них стала «оккупация» кресла председателя парламента депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести 26-ю сессию МАП, проходившую в грузинском парламенте.

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На фоне протестов в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией. В этот срок все российские туристы должны быть вывезены с территории этой страны. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, такое решение главы государства о приостановлении пассажирского авиасообщения с Грузией направлено на защиту граждан РФ «от насильственных действий на территории Грузии». Он также добавил, что решение об отмене виз между двумя странами было сорвано «действиями грузинских радикалов». По его словам, нельзя развивать туризм с Грузией и тем более его стимулировать, отменяя визы, пока грузинская сторона не даст гарантию безопасности российских граждан, семей, собирающихся на отдых в эту страну.

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