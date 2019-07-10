Вена, , 07:40 — REGNUM

Прокуратура Австрии расследует возможное незаконное финансирование Австрийской партии свободы (АПС), Австрийской народной (АНП) и Социал-демократической партий (СДПА) после публикации переговоров бывшего лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе с «племянницей русского олигарха» на Ибице. Об этом вечером 9 июля сообщили издания Falter, Spiegel и Süddeutsche Zeitung со ссылкой на доступный им приказ о расследовании.

В поле зрения прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям попали 20 человек, в том числе бывший вице-канцлер Штрахе и два других деятеля АПС — Йоханн Гуденус и Марк Чанк. На видео, опубликованном в мае 2019 года, Штрахе упоминает названия организаций, которые сделали пожертвования накануне парламентских выборов 2017 года его партии, а также АНП и СДПА. Среди них— предприятие по производству оружия Гастона Глока и игорная компания Novomatic. Штрахе также упоминал способы перевода средств для партии через организации, связанные с ней.

В приказе о расследовании говорится, что прокуратура подозревает партии в получении незадекларированных пожертвований в размере от €500 тыс. до €2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, публикация записанного в 2017 году видео привела к отставке сначала вице-канцлера Австрии, а вскоре и всего правительства. В настоящее время страна готовится к внеочередным парламентским выборам, которые пройдут в сентябре 2019 года.

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