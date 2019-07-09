Минск, , 13:07 — REGNUM

Россия «тормозит» переговоры с Белоруссией по интеграции, заявил 9 июля белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

По его словам, переговорная группа «натолкнулась на какой-то вопрос, правительство России, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, обещает дать все команды, чтобы в комплексе решать вопросы».

«Пообещали, забыли. Второй раз пообещали, забыли. То есть идёт непонятное торможение этих процессов», — заявил Лукашенко.

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Вместе с тем он добавил, что Москва и Минск не будут «ломать» договор о Союзном государстве, однако речи о вхождении одной страны в состав другой не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, Союзное государство России и Белоруссии не построено даже наполовину замысла, не имеет собственной символики и признания за рубежом, включая авторитетные международные организации.

Русофобствующие националисты в Белоруссии выступают против объединения с Россией, считая Союзное государство угрозой «национальному суверенитету и независимости». Сам Договор о союзе Белоруссии и России был подписан в апреле 1997 года.

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