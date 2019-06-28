Минск, , 16:03 — REGNUM

Поправки в договор о создании Союзного государства не планируют вносить ни Москва, ни Минск. Об этом 28 июня заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Говоря о процессе реализации договора о создании Союзного государства Белоруссии и России, глава МИД Белоруссии сказал: «Ещё идет процесс разработки предложений по дальнейшему углублению интеграции. Никаких поправок не предполагается».

«На каком-то этапе в силу разных причин те или иные положения не были реализованы, поэтому сейчас как раз идет работа над их анализом и разработка предложений по полномасштабной имплементации тех положений. Плюс идет дискуссия, как решать проблемы, которые сегодня лежат на поверхности, по которым имеются какие-то расхождения или споры», — цитирует госинформагентство БелТА белорусского министра.

Напомним, проблема реализации договора о создании Союзного государства Белоруссии и России была актуализирована в 2018 году председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Была создана межправительственная рабочая группа по проработке проблемных вопросов, подготовившая решения, вынесенные на обсуждение глав правительств с последующим обсуждением на президентском уровне.

Отметим, что с реализацией союзного договора Москва увязала продолжение большой помощи официальном Минску. Принципиально не отказываясь от реализации договора, руководство Белоруссии настаивает на своём видении решения ряда положений документа. Об этом Владимир Путин и Александр Лукашенко будут говорить 30 июня в Минске — российский лидер приглашён на церемонию закрытия II Европейских игр.

Лидеры стран Евросоюза и большинство лидеров стран СНГ минские игры проигнорировали. Не приехал даже Ильхам Алиев — президент Азербайджана, где в 2015 год прошли I Европейские игры. Вместе с тем Азербайджан рассматривается Минском как альтернативный поставщик нефти в случае осложнения отношений с Россией.