Премьеры России и Белоруссии обсудили интеграцию

Минск, , 11:41 — REGNUM В ходе состоявшегося 12 июня телефонного разговора председатель совмина Белоруссии Сергей Румас поздравил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с Днём России и выразил убеждение, что совместная работа правительств по углублению сотрудничества в рамках интеграционных объединений будет способствовать взаимному экономическому росту и повышению благосостояния граждан. Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства.

«Во время разговора стороны уделили внимание актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. В частности, был обсужден ход работы совместной группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции, очное заседание которой состоится 15 июня т.г. в Москве», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, 4 апреля спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол России в постсоветской республике Михаил Бабич рассказал журналистам, что Владимир Путин и Александр Лукашенко рассмотрели предварительные результаты работы межправительственной рабочей группы по развитию российско-белорусской интеграции и дали этой группе новые поручения. Бабич отметил:

«Есть, конечно, отдельные известные фигуранты, которые эту активную работу подменяют забалтыванием достаточно принципиальных вопросов. В какой-то степени это тормозит процесс».

До этого, в 2018 году правительство РФ поставило перед Лукашенко вопрос о реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства Белоруссии и России, увязав с этим предоставление экономической помощи. В итоге стороны договорились провести анализ положения дел и создали межправительственную рабочую группу, которую с российской стороны возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, а с белорусской — глава минэкономики Дмитрий Крутой.

Читайте также: Премьер-министры России и Белоруссии констатировали «совпадение на 70%»

Также отметим, что вопросы объединения Белоруссии и России в 2019 году неоднократно обсуждались на президентском уровне и снова могут быть обсуждены на нынешнем саммите ШОС. Оценивая перспективы объединении России и Белоруссии в единое государство, Владимир Путин 7 июня заявил:

«Нет и быть не может. Скажу почему — потому что история сложилась таким образом, что наш единый народ, — а я считаю, что белорусы, русские и украинцы — это единый народ, — много раз об этом говорил».