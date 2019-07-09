Тбилиси, , 07:19 — REGNUM

Журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший в прямом эфире президента России Владимира Путина и его покойных родителей, не будет уволен с работы. Об этом в эфире «Громадьске» заявил гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия.

По его словам, та форма выражения, которую выбрал журналист, «неприемлема», поэтому руководство телеканала приняло решение отстранить Габунию от работы на два месяца. После этого он продолжит работать на телеканале, уточнил Гварамия.

«Что бы не сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции», — считает гендиректор «Рустави 2».

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Габуния начал свою авторскую программу в эфире телеканала «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес российского лидера Владимира Путина. Это вызвало бурную реакцию у местных жителей, которые пришли к зданию телецентра и потребовали отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и увольнения журналиста.

Вещание телеканала было временно прекращено. Руководство «Рустави 2» принесло извинения, после чего эфир был восстановлен. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе осудили поступок телеведущего Габуния.

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