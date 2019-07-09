Владивосток, 9 июля 2019, 04:21 — REGNUM
Иначе как хамством, провокацией, неблагодарностью и примитивизмом и, это мягко сказано, нельзя назвать выпад журналиста на оппозиционном канале Грузии «Рустави-2» Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина. Такое мнение озвучил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUMоснователь миграционной службы в Приморском крае, председатель региональной общественной организации «Миграция» Сергей Пушкарёв.
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Общественник добавил, что в Приморье проживает 158 национальностей, при этом именно грузин очень мало.
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Как сообщало ИА REGNUM, на грузинском телеканале «Рустави-2» ведущий в эфире зачитал оскорбительное обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Сегодня, 9 июля, Госдума на заседании может обсудить проект заявления по ситуации в Грузии.