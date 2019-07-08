Грозный, , 21:09 — REGNUM

Журналист грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния оскорбил не только президента РФ Владимира Путина, в его лице он оскорбил всю Россию. То, что произошло в прямом эфире, иначе как спланированной акцией не назовешь, а сам «герой» — не достоин даже называться мужчиной. Так прокомментировал в своем телеграм-канале инцидент с оскорблениями, прозвучавшими в адрес президента РФ Владимира Путина на грузинском телеканале, глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала «Рустави-2» Георгия Габуния. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем», — написал 8 июля чеченский лидер.

По мнению Кадырова, Габуния — «трус и бесполое существо», «позор грузинского народа и Грузии», его «нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил».

Кадыров назвал случившееся спланированной акцией. Все было задумано телеканалом, иначе было бы пресечено при первом же слове Габуния, отметил глава Чечни. Он считает, что власти Грузии должны немедленно извиниться перед Владимиром Путиным, а в отношении Габунии возбудить уголовное дело.

«Оскорбление нанесено не президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности. Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения президенту России и Российской Федерации», — заявил Кадыров.