Бишкек, , 18:27 — REGNUM

Следственное управление министерства внутренних дел Киргизии вызвало на допрос бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Пока в качестве свидетеля, пишет «24.kg».

По имеющейся информации, повестку экс-главе государства принесли участковый милиционер и сотрудник поселкового отделения милиции. Документ в документе указано, что Атамбаев должен явиться на допрос завтра, 9 июля.

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Бывший президент Киргизии на допрос идти отказался, заявив при этом, что «повестку в руки брать не будет».

«Когда власти это шоу с выдвижением обвинений против меня делали, они вышли за пределы правового поля. Они хотят играть по понятиям, которые придумали Жээнбековы и Матраимовы. Они нарушают Конституцию. Сегодня эти люди не власть, а считают Киргизия — частная лавочка, и подыгрывать этому цирку я не собираюсь. Со всеми будут обращаться как с баранами», — цитирует Атамбаева «Kaktus.media».

ИА REGNUM напоминает, что 27 июня 2019 года парламент Киргизии большинством голосов принял решение о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. «За» проголосовали 103 депутата и лишь 6 парламентариев — «против».

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Теперь Атамбаева могут арестовать и привлечь к уголовной или административной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий главы государства.

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