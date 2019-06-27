Бишкек, , 22:40 — REGNUM

«У меня есть наградное оружие, и я буду отстреливаться, если меня приедут задерживать», — заявил на пресс-конференции бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, комментируя решение парламента о лишении его неприкосновенности, пишет «Kaktus.media».

По словам экс-главы государства, те, кто может попытаться его арестовать, будут «выполнять незаконный приказ». И добавил, что не намерен бежать из страны.

«Все обвинения в мой адрес — вранье. Все же видим, как проходит следствие. Эта власть умеет только своих людей защищать, а тех, кто не нравится — сажать. По любому поводу», — подчеркнул он.

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Атамбаев отметил, что уже минувшей зимой озвучивал мнение, что нынешние власти Киргизии уже в ближайшее время попытаются его арестовать, сообщает «24.kg».

»Я знал, что меня захотят лишить неприкосновенности. Мы уже вышли из правового поля год назад и, к сожалению, уже не вернемся к нему при этой власти», — подытожил экс-президент.

ИА REGNUM напоминает, что 27 июня 2019 года парламент Киргизии большинством голосов принял решение о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. «За» проголосовали 103 депутата и лишь 6 парламентариев — «против».

Теперь Атамбаева могут арестовать и привлечь к уголовной или административной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий главы государства.

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