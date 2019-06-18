Парламентская спецкомиссия обвиняет экс-президента Киргизии в коррупции

Бишкек, , 16:14 — REGNUM Специальная депутатская комиссия, занимающаяся подготовкой обоснования для лишения неприкосновенности экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, по итогам двухдневной работы составила список из шести обвинений против него. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Парламентарии обвиняют бывшего главу государства в причастности к коррупционным деяниям при реконструкции Бишкекскую ТЭЦ, коррупционным схемам при реконструкции Исторического музея, коррупции в сфере закупки угля на Бишкекскую ТЭЦ, незаконной трансформации и приобретении земельных участков и незаконном освобождению «вора в законе» Азиза Батукаева.

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Отмечается, что изначально выдвигалось девять обвинений, но впоследствии от трех из них члены спецкомиссии отказались из-за отсутствия оснований для их выдвижения.

Решение депутатской комиссии уже рассмотрел и одобрил парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, пишет «24.kg». Также его должны обсудить на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

ИА REGNUM напоминает, что 13 июня 2019 года в парламенте Киргизии создана специальная комиссия, которая занимается подготовкой обоснования для лишения неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Для этого обвинителям необходимо заручиться поддержкой не менее 80 из 120 депутатов.

По итогам работы спецкомиссии парламент сможет внести в генеральную прокуратуру представление о возбуждении против Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

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