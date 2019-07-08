Тбилиси, , 15:45 — REGNUM

Действия журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который оскорбительно и в нецензурной форме высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей, — это акт виртуального вандализма. Об этом 8 июля говорится в заявлении правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

«Оскорбление могил предков в прямом эфире является актом вербального вандализма, который выходит за рамки грузинской, кавказской и общей цивилизации», — говорится в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Габуния начал свою авторскую программу в эфире телеканала «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес российского лидера Владимира Путина. Это вызвало бурную реакцию у местных жителей, которые пришли к зданию телецентра и потребовали отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и увольнения журналиста.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал произошедшее отвратительным актом провокации. Со словами осуждения выступила и грузинский президент Саломе Зурабишвили.

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