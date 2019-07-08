Красноярск, , 13:22 — REGNUM

Скандальное выступление журналиста грузинской телекомпании «Рустави-2» Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина — это тщательная, выверенная и продуманная операция психологической войны, считает политический аналитик Павел Клачков. По его мнению, истоки этой операции — не в Грузии.

«Я считаю, что в случае с «Рустави-2» мы имеем дело с тщательной, выверенной и продуманной операцией психологической войны. Истоки этой операции я вижу не в Грузии. Как бы часть грузинских аналитиков ни хотела выдать все происходящее за внутригрузинские разборки, но это, конечно, не так. Я думаю, что здесь поработали профессионалы, скорее всего, из стран Западного блока, вероятно, США. Версия о том, что это просто какой-то выскочка по собственной инициативе сматерился, не подходит. Он читал по бумажке, он понимал, на что идёт. Я думаю, что здесь была определённого рода ставка на то, что этот вопиющий случай повлечёт за собой окончательный, катастрофический разрыв отношений Грузии и России. По цинизму, по мерзости ничего подобного я вспомнить не могу. Когда я это смотрел, сознание отказывалось это воспринимать, это всё звучало отвратительно и чудовищно. Но, скорее всего, теми, кто планировал эту акцию, именно так это и закладывалось, чтобы спровоцировать эмоциональную реакцию и, может быть, даже навлечь на Грузию кару. Потому что, насколько мне известно, этот канал ориентируется на позицию Михаила Саакашвили, который хочет убрать нынешнее руководство и победоносно вернуться в Грузию на коне. Всё шито белыми нитками: очевидна манипулятивная часть, часть, которая должна сыграть определённую роль в политических технологиях», — сказал Павел Клачков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Что касается реакции России, по его словам, конечно, она должна последовать, «причём и в официальной части, и в неофициальной».

«Только нужно отделить зёрна от плевел. Не поддаться ярости, тому, что планировалось этими провокаторами. Необходимо понять, кто действительно за этим стоит и наказать. Наказать и реальных кукловодов, и исполнителей. С точки зрения человеческих норм, они просто не должны больше осуществлять свою профессиональную деятельность. Здесь своё слово должен сказать и сам грузинский народ. Призвать к ответу и телеканал, и всех этих журналистов, допустивший такое в эфир. А Россия должна проявить осторожность, но безнаказанным такое оставлять категорически нельзя. Но, ещё раз повторюсь, это не должно быть импульсивным решением. Это должен быть системный, мощный и сосредоточенный ответ», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 июля в передаче «Постскриптум» в эфире грузинского канала «Рустави-2» телеведущий Георгий Габуния позволил себе нецензурные оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. Его поступок вызвал общественный резонанс и резкое осуждение со стороны первых лиц государстве, в частности, президента Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министра Мамуки Бахтадзе и председателя парламента Арчила Талаквадзе.

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