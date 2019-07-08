Тбилиси, , 12:59 — REGNUM

Попытавшийся оскорбить Владимира Путина журналист «Рустави 2» не был уволен, следовательно, вероятны новые провокации, но то, что и в соцсетях его выходка получила осуждение, — это уже шаг вперед, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 8 июля, комментируя заявления ведущего грузинского телеканала Геоpгия Габунии.

Как сообщалось ранее, оппозиционный канал «Рустави 2» (бенефициаp — Михаил Саакашвили) адресовал Владимиру Путину выступление на русском языке, которое зачитал Габуния. Почти весь текст речи состоял из нецензурной брани. Высшие должностные лица Грузии уже осудили это выступление, оно продолжает широко pаспpостpаняться в интернете.

«Хорошо, что имеющиеся в отношении России комплексы не помешали ответственным гражданам Грузии выразить свою позицию неприятия новых провокационных антироссийских действий. Матерная ругань в телеэфире — это вообще плохо, но когда речь идёт об оскорблении не просто государственного деятеля, а человека, к которому с уважением относится подавляющее число граждан соседней страны, — это чревато ещё более серьёзными последствиями для отношений между странами и народами.

Попытавшийся оскорбить Владимира Путина журналист «Рустави 2» не был уволен — значит, жди новых провокаций. Тем более что оскорбления в адрес русских с подачи Запада давно стали в некоторых соседних с нами государствах критерием не бескультурья, а именно «свободы слова». Поражаешься, как примитивно порой рассматривается у некоторых народов равноправие: равные права, но ни в коем случае не равная ответственность, не равные обязанности.

То, что выступление телехулигана осудили президент и премьер Грузии, — это нормально, а вот то, что и в соцсетях его выходка получила осуждение, это уже шаг вперед. Пусть в основе этого осуждения пока лежат не столько соображения культуры, сколько забота о недопущении дальнейшего обострения российско-грузинских отношений, но, повторю, и этого на сегодняшнем этапе уже достаточно.

Надо нарабатывать позитив, пусть и через негатив. Не было бы нашей жёсткой реакции на предыдущие выходки, не было бы и повода у граждан Грузии задуматься о пределах допустимого в международном общении вообще — не только с Россией», — отметил Михаил Демурин.