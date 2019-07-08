Москва, , 13:37 — REGNUM

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гавармия на самом деле не извинился за выходку журналиста Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Об этом на своей странице в Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос», — вот что он заявил по поводу скандальных высказываний. Где здесь извинения?!» — задался вопросом сенатор.

По его словам, те, кто пытается найти здесь извинения, выдают желаемое за действительное.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Габуния начал свою авторскую программу в эфире телеканала «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес российского лидера Владимира Путина. Это вызвало бурную реакцию у местных жителей, которые пришли к зданию телецентра и потребовали отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и увольнения журналиста.

Позже Гварамия заявил, что никаких запретов и самоцензуры в отношении российского лидера у него нет. «Однако это был эфирный текст, это форма выражения канала, и канал не разделяет эту позицию», добавил он.

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