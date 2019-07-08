Москва, , 12:18 — REGNUM

Действия журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который оскорбительно и в нецензурной форме высказался в адрес президента России Владимира Путина, — это беспрецедентная по своей низости выходка, направленная на подрыв российско-грузинских отношений. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел РФ.

«Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия. МИД РФ рассматривает это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв отношений между двумя странами.

Читайте также: В России опасаются за жизнь грузинского журналиста, оскорбившего Путина

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Габуния начал свою авторскую программу в эфире телеканала «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес российского лидера Владимира Путина. Это вызвало бурную реакцию у местных жителей, которые пришли к зданию телецентра и потребовали отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и увольнения журналиста.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал произошедшее отвратительным актом провокации. Со словами осуждения выступила и грузинский президент Саломе Зурабишвили.

Читайте также: Президент Грузии осудила скандальное выступление на «Рустави 2»