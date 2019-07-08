Тбилиси, , 13:33 — REGNUM

Резкие и оскорбительные заявления тележурналиста грузинского канала «Рустави 2» Георгия Габунии, сделанные в нецензурной форме в адрес президента РФ Владимира Путина, представляют серьёзную угрозу для Грузии и граждан страны. Такое заявление сделала национальная комиссия по коммуникациям Грузии.

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«Мы считаем, что то, что видели в эфире «Рустави 2» 7 июля, не имеет ничего общего со свободой слова и выражения. Выражение мысли в подобной форме является неэтичным и непристойным. Антигосударственные заявления, содержащие язык ненависти и провоцирующие насилие, представляют серьёзную угрозу для нашей страны и граждан», — говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 8 июля, на официальном сайте комиссии.

Также отмечает, что подобные действия «наносят вред всей грузинской прессе и дискредитирует грузинских журналистов».

«Журналист своими оскорбительными и провокационными заявлениями выходит за рамки международных стандартов», — отмечено в тексте заявления.

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Как сообщало ИА REGNUM, телеведущий Георгий Габуния 7 июля в своей авторской передаче «Постскриптум» больше минуты нецензурно выражался в адрес президента РФ. Поступок журналиста вызвал бурную реакцию со стороны общественности и резкое осуждение со стороны первых лиц Грузии.

Позднее генеральный директор телеканала телеканала «Рустави-2» Ника Гварамия принёс извинения за поступок ведущего авторской программы «Постскриптум» Георгия Габунии, однако заявил, что увольнять журналиста за это не намерен.