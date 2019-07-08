Киев, , 12:48 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание касательно скандального телемоста между Россией и Украиной, запланированного на 12 июля, заявил представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук во время Согласительного совет в парламенте, сообщило 8 июля информационное агентство «Укринформ».

По словам парламентария, на совещании также обсуждается вопрос мер для обеспечения информационной безопасности Украины.

Напомним, премьер-министр Украины и спикер Верховной рады осудили телеканал NewsOne за идею провести телемост «Нужно поговорить» с каналом «Россия 1».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство NewsOne объяснило желание провести телемост огромным запросом со стороны украинского общества.

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