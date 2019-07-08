Киев, , 12:15 — REGNUM

Руководство телеканала NewsOne объяснило идею провести телемост с каналом «Россия 1» запросом украинского общества на прямые переговоры между Украиной и РФ

«Сегодня на Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией… Мы считаем своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России. И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира», — говорится в заявлении руководства канала, обнародованного на сайте канала.

Руководство NewsOne отметило, что украинские политики, слыша о мире, переходят к прямым угрозам и запугиванию СМИ, поскольку не хотят мира.

«Это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны», — отметили в NewsOne.

Напомним, спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал проведение телемоста между Россией и Украиной нарушением законов Украины и призвал лишить лицензии телеканал NewsOne.

По данным центра «Социальный мониторинг», идею прямых переговоров с ДНР и ЛНР при участии России в июне поддерживало 43% опрошенных.

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