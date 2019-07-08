Киев, , 11:56 — REGNUM

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины должен рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала NewsOne за то, что он планирует провести телемост с российскими коллегами. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий в ходе Согласительного совета в парламенте, сообщило 8 июля информационное агентство УНН.

«Хочу призвать сегодня Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на грубое нарушение законов Украины. Также призываю Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести расследование и рассмотреть вопрос, чтобы лишить антиукраинские СМИ лицензии на вещание», — подчеркнул Парубий.

Политик не уточнил, какие именно законы Украины нарушает проведение телемоста, однако выразил уверенность, что подобное событие не может состояться ни на следующей неделе, ни когда-либо ещё.

Напомним, на Украине разгорелся скандал после того, как телеведущий Дмитрий Киселёв в эфире «Вестей недели» заявил, что 12 июля пройдёт мост между телеканалом «Россия 1» и украинским телеканалом NewsOne. Отметим, что трансляция российских телеканалов на Украине запрещена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские радикалы пригрозили ответом «чёрных человечков», если президент Украины Владимир Зеленский не отреагирует на идею проведения телемоста.

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