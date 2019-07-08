Тбилиси, , 12:33 — REGNUM

Нецензурные и оскорбительные высказывания журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей заслуживают самого жесткого осуждения, говорится 8 июля в заявлении Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии.

«Данный факт заслуживает самого жесткого осуждения, поскольку не имеет ничего общего ни со свободой слова, ни с профессией журналиста, ни с элементарными правилами и требованиями человеческой этики», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что действия Габунии являются, в лучшем случае, вопиющим, уголовно наказуемым хулиганством, в худшем — сознательной провокацией, направленной на усиление напряженности в отношениях между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в своей воскресной авторской передаче «Постскриптум» Габуния нецензурно выражался в адрес президента России Владимира Путина. Этот поступок резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе. В МИД Грузии назвали произошедшее «провокацией», которая подрывает российско-грузинские отношения.

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