Москва, , 11:12 — REGNUM

Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.

«Что же касается российско-грузинских отношений, то их нужно морозить. Холод оздоравливает», — отметил парламентарий в Facebook.

Депутат прогнозирует ухудшение отношений между странами.

«Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет», — полагает Примаков.

Он уверен, что Россия должна последовательно отвечать на выпады Грузии.

«Причём далее всё более безэмоционально, в режиме автоответчика. Пакость — санкция, ещё пакость — ещё санкция. Без битья посуды и криков, пока не выработаются полезные в межгосударственных отношениях условные рефлексы», — рассуждает Примаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, грузинский телеканал «Рустави-2» прервал вещание, причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.