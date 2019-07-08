Москва, , 11:33 — REGNUM

Нецензурные высказывания телеведущего грузинского канала «Рустави 2» Георгия Габунии, которые он позволил в своей авторской программе в адрес президента РФ Владимира Путина, выходят за рамки цивилизованности. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

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«Рустави 2» возобновил вещание в Грузии после брани в адрес Путина

«Эта ситуация не просто возмутительна. Я поражён той гадостью, которую позволили себе на крупном телеканале», — заявил Джабаров в беседе с RT.

По мнению сенатора, грузинский журналист «оскорбил не президента, а всю нашу страну», поэтому должен быть наказан.

«Необходимо, чтобы Следственный комитет России возбудил уголовное дело против этого негодяя по факту оскорбления российского лидера», — добавил Джабаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля журналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу «Постскриптум» в эфире телеканала «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес президента РФ Владимира Путина. Эта выходка вызвала бурную реакцию со стороны общественности. Местные жители вышли на акцию протеста к зданию телецентра, потребовав отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и увольнения тележурналиста.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал произошедшее отвратительным актом провокации. Президент страны Саломе Зурабишвили также выступила со словами осуждения этого поступка.

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