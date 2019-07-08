Тбилиси, , 09:24 — REGNUM

Грузинский телеканал «Рустави 2», который на время приостановил работу из-за скандала с нецензурными высказываниями журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина, возобновил вещание.

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Работа канала восстановлена с 07:30 (06:30 мск) сегодняшнего дня, 8 июля. В эфире телеканала сейчас идет утренняя передача «Доброе утро, Грузия».

Как сообщало ИА REGNUM, решение о временном прекращении вещания принял гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия принял на фоне митинга, который недовольные грубыми высказываниями в нецензурной форме телеведущего Георгия Габунии в адрес руководства России, поздно вечером 7 июля у здания телекомпания устроили граждане. Позже в МВД заявили, что обеспечивают безопасность телеканала и каждого её работника.

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Напомним, 7 июля в своей воскресной авторской передаче «Постскриптум» Габуния нецензурно выражался в адрес президента России Владимира Путина. Этот поступок вызвал бурную реакцию общественности. Его резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер — министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе,. В МИД Грузии назвали произошедшее «провокацией», которая подрывает российско-грузинские отношения.

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