Тбилиси, , 02:28 — REGNUM

Грузинская телекомпания «Рустави 2» приостановила вещание и не планирует его восстанавливать до тех пор, пока ее сотрудникам не будет обеспечена безопасность. Об этом в эфире телеканала заявила 8 июля его генеральный директор Ника Гварамия.

«В эти минуты, пока не будет обеспечена наша безопасность, мы прекращаем вещание. Сейчас мы выключим наш эфир. Все журналисты выйдут», — цитирует сообщение гендиректора Sputnik.

Безопасностью своих сотрудников Гварамия обеспокоилась в связи с недовольством граждан Грузии поведением ведущего телепрограммы «Постскриптум» Георгия Габуния. Ведущий позволил себе низкие оскорбления президента России Владимира Путина и его близких. Возмущенные таким поведением жители Тбилиси собрались у здания телеканала.

Несколько сотен человек требуют от Габуния и Гварамии принести извинения и оставить свои должности.

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