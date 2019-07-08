Москва, , 00:52 — REGNUM

Произошедшее на грузинском телеканале «Рустави 2» не должно оставить России никаких иллюзий. На мерзости нужно реагировать спокойно, не эмоционально и прагматично, заявил 7 июля в своем Telegram-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.

Флаг Грузии

«После сегодняшней мерзости грузинского ТВ у кого-то ещё остались иллюзии? — задает риторический вопрос журналист. — Кто-то еще хочет поусердствовать в произнесении вечных мантр о «высокой культуре, гостеприимстве, общих ценностях и народной дипломатии»?«

По мнению Соловьева, произошедшее не стоит расценивать как провокацию отдельного журналиста: «Это позиция канала».

Россия не должна опускаться до ответных оскорблений, тем не менее, время спокойных не эмоциональных и прагматичных ответов пришло, считает журналист, предлагая ограничить российский рынок для поступления товаров из Грузии.

«Хватит уже чувствовать себя вечно всем должными и во всем виноватыми», — резюмирует свое сообщение Соловьев.

Напомним, на прозвучавшую в эфире телеканала «Рустави 2» грязную ругань в адрес российского президента уже отреагировали первые лица Грузии. Так, премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее отвратительным актом провокации. Со словами осуждения выступила и грузинский президент Саломе Зурабишвили.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии осудила скандальное выступление на «Рустави 2»

Читайте развитие сюжета: Власти Грузии призвали немедленно расследовать саботаж на «Рустави 2»