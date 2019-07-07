Тбилиси, , 23:33 — REGNUM

На скандальный эфир телеканала «Рустави 2», во время которого телеведущий позволил себе нецензурный монолог в адрес президента России Владимира Путина, отреагировал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Мамука Бахтадзе Gov.ge

«То, что мы (жители Грузии) наблюдали сегодня на «Рустави 2», — не что иное, как отвратительный акт провокации и попытка дестабилизации нашей страны, — написал Бахтадзе на странице в соцсети Twitter. — Это полностью неприемлемо».

Отметим, что ранее телеведущий Георгий Г. в эфире телеканала «Рустави 2», используя нецензурную лексику, больше минуты оскорблял главу РФ Владимира Путина.