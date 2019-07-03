Москва, , 13:13 — REGNUM

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте действительно беседовал с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах саммита G20 в Осаке. Речь шла о катастрофе малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года. Факт состоявшейся беседы подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Это было очень краткое общение «на ногах», в кулуарах, — уточнил официальный представитель Кремля. — Действительно, был затронут этот вопрос».

Песков отметил, что позиция президента, российской стороны предельно понятна и последовательна: «И, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия РФ».

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины разбился лайнер Boeing-777 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. В результате крушения погибли 298 человек.

В июне власти Нидерландов завершили все практические приготовления к началу уголовного процесса по делу о крушении малайзийского «Боинга». Первое заседание запланировано 9 марта 2020 года. Совместная следственная группа назвала имена четырёх подозреваемых в причастности к катастрофе лайнера.