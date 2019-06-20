Путин высказался о расследовании причин крушения MH17

Москва, , 20:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ход многолетнего расследования причин крушения пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в Донбассе, который выполнял плановый рейс MH17. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 20 июня.

Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не уклонялась от своей ответственности, но только в том случае, если на её плечах эта ответственность лежит.

«То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, — нас абсолютно не устраивает, мы считаем, что там нет никаких доказательств», — подчеркнул Путин.

Также он отметил, что у России есть своя версия произошедшего, однако её никто не хочет слушать.

Чтобы докопаться до истины, необходим диалог, заявил президент.

Кроме того, Путин напомнил вопросы, на которые в ходе многолетнего расследования так и не были даны ответы.

«Кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия, что ли? Нет. А истребители где были? И где абсолютные доказательства того, что это ополченцы стреляли или кто-то другой?» — напомнил президент России.

Он подчеркнул, что те, кто ведет расследование, просто раз и навсегда назначили виновных и не хотят изучать реальную сторону дела. Москву такой подход не устраивает.