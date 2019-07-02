Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM

Избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) Петербурга, несмотря на окрики ЦИК России и Горизбиркома Петербурга, продолжают попытки затруднить регистрацию потенциальных кандидатов на муниципальных выборах.

«В ИКМО «Звездное» беспредел. Два дня не находится на своем рабочем месте ни один из членов ИКМО», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM2 июля самовыдвиженецНикита Пятаев.

Напомним, ране стало известно, что МО «Звездное» назначило выборы местных депутатов еще 9 июня, однако информация об этом на сайте комиссии появилась лишь 18 июня. Таким образом, у кандидатов фактически «украли» 10 дней из 20-ти, отпущенных на регистрацию.

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По словам Пятаева, после того, как он сдал документы на регистрацию, ему в ИКМО вручили извещение о выявленных недостатках. Закон дает два дня на их устранение. Однако он не может дозвониться до главы ИКМО, чтобы произвести замену документов, подозревая, что глава комиссии просто внесла его в черный список своего телефона.

«Осталось два часа на сдачу документов. Завтра комиссия вынесет отказ в моей регистрации. Горизбирком не реагирует. Территориальный избирком не реагирует. ЦИК не реагирует на многочисленные жалобы. Полиция не может найти людей», — возмущается Пятаев.

Как сообщалось ранее, Центризбирком России, вместе с Санкт-Петербургской избирательной комиссией, продолжает работу по нормализации ситуации в ходе муниципальных выборов в Северной столице. При этом ЦИК готов обратиться в суд по фактам умышленного нарушения избирательных прав граждан.

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