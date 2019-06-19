На избирком МО «Звездное» в Петербурге кандидаты заявили в полицию

Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Муниципальное образование «Звездное» вошло в ряды тех муниципалитетов Петербурга, которые тайно от горожан и потенциальных кандидатов назначили выборы, а теперь у последних возникли проблемы с подачей документов на регистрацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил самовыдвиженец Никита Пятаев.

Как выяснилось, МО «Звездное» назначило выборы местных депутатов еще 9 июня, однако информация на сайте комиссии появилась лишь накануне, 18 июня. Таким образом, у кандидатов фактически «украли» 10 дней из 20-ти, отпущенных на регистрацию.

По словам Пятаева, в местной библиотеке внезапно оказалась и муниципальная газета от 9 июня, где сообщается о назначении выборов.

«Раньше газеты прятали, получается, так как газет в принципе не было», — сказал Пятаев. Он полагает, что выпуски издания могли быть оформлены задним числом.

Сегодня, 19 июня, он прибыл в избирком муниципалитета (ИКМО), чтобы подать документы на регистрацию кандидатом, но сделать этого не сумел. Комиссия работает с 11:00 до 13:00, а также с 14:00 до 18:00.

«Сотрудники комиссии находились на месте с 11:00 до 13:07. Потом они вышли, закрыли на ключ кабинет, и всё. И до этой минуты, а уже 17:35, я не могу сдать документы, потому что их нет. Утром передо мной было еще четверо якобы кандидатов. Я не знаю этих людей, может быть, они и вправду кандидаты, были люди которые заходили в кабинет, возможно, сдавали документы, возможно, просто тянули время. На контакт с нами они не шли», — описал ситуацию Пятаев.

Помимо него не сумели дождаться своей очереди в ИКМО еще четверо кандидатов в муниципалы. В конце дня они решили вызвать полицию, чтобы пожаловаться на ИКМО.

«Приезжал капитан полиции из 51-го отдела, мы написали заявление о том, что нарушаются права избирателей, права кандидатов. Подписали его еще несколько кандидатов и свидетелей. Ранее мы также жаловались в прокуратуру», — добавил Пятаев.

Напомним, зампред Центризбиркома Николай Булаев уже заявил, что «количество жалоб в ЦИК и СМИ» о неких «тайных» назначениях выборов, которые муниципалитеты Петербурга скрывают от общественности, позволяет говорить о повторении опыта беспрецедентно скандальных петербургских муниципальных выборов 2014 года.

Выборы депутатов в 109 внутригородских муниципалитетах Петербурга должны пройти 8 сентября 2019 года. Необходимо заместить 1550 депутатских мандатов.

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