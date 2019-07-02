Санкт-Петербург, 2 июля 2019, 13:21 — REGNUM
Избирательная комиссия муниципального округа (ИКМО) «Сампсониевское» проиграла судебный иск к Санкт-Петербургской избирательной комиссии, потребовавшей от ИКМО прекратить нарушение прав граждан в ходе муниципальных выборов. Суд поставил на место «обиженных» муниципалов, которыми в ближайшее время займутся правоохранительные органы.
Как сообщила 2 июля пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда, сегодня горсуд рассмотрел административное исковое заявление ИКМО «Сампсониевское» к Горизбиркому. ИКМО требовала признать незаконными решения Горизбиркома в отношении муниципальной комиссии, принятые 22 и 25 июня.
26 июня Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила обращения в прокуратуру Санкт-Петербурга и в Главное следственное управление СКР в связи с нарушениями законодательства, выявленными при проверке организации работы ИКМО «Академическое», «Ржевка», «Сампсониевское», «Сергиевское». Эти ИКМО просят проверить на признак состава преступления по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).
По мнению представителей ИКМО «Сампсониевское», Санкт-Петербургская избирательная комиссия не является вышестоящей по отношению к ИКМО, поэтому ее решения не могут содержать требования, обязательные для исполнения муниципальными комиссиями. Речь шла о нарушении прав граждан в ходе муниципальных выборов, которое было зафиксировано не только участниками кампании, но и представителями Центризбиркома России, прибывшими в Петербург.
Как сообщало ИА REGNUM, в МО «Сампсониевское», куда прибыли сотрудники ЦИК и Горизбиркома, дверь оказалась закрыта, никаких следов избирательной комиссии не обнаружилось. Кандидаты утверждали, что им приходится дежурить здесь с самого утра, но никто и не пытается принять у них документы.
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«В прениях представители административного истца пояснили, что все, кто хотел свои права реализовать, все-таки, их реализовали. Заинтересованные лица с этим тезисом не согласились», — рассказали о ходе процесса в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Представитель Горизбиркома пояснил, что принятые городской комиссией решения были реакцией на жалобы граждан на работу ИКМО, и действующему законодательству они не противоречат.
Горсуд Петербурга в удовлетворении требований ИКМО «Сампсониевское» отказал.
Напомним, ЦИК РФ пока не видят веских оснований для отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. Выявленные в ходе кампании нарушения исправляются в рабочем порядке.
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