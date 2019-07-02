Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM

Избирательная комиссия муниципального округа (ИКМО) «Сампсониевское» проиграла судебный иск к Санкт-Петербургской избирательной комиссии, потребовавшей от ИКМО прекратить нарушение прав граждан в ходе муниципальных выборов. Суд поставил на место «обиженных» муниципалов, которыми в ближайшее время займутся правоохранительные органы.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщила 2 июля пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда, сегодня горсуд рассмотрел административное исковое заявление ИКМО «Сампсониевское» к Горизбиркому. ИКМО требовала признать незаконными решения Горизбиркома в отношении муниципальной комиссии, принятые 22 и 25 июня.

По мнению представителей ИКМО «Сампсониевское», Санкт-Петербургская избирательная комиссия не является вышестоящей по отношению к ИКМО, поэтому ее решения не могут содержать требования, обязательные для исполнения муниципальными комиссиями. Речь шла о нарушении прав граждан в ходе муниципальных выборов, которое было зафиксировано не только участниками кампании, но и представителями Центризбиркома России, прибывшими в Петербург.

Как сообщало ИА REGNUM, в МО «Сампсониевское», куда прибыли сотрудники ЦИК и Горизбиркома, дверь оказалась закрыта, никаких следов избирательной комиссии не обнаружилось. Кандидаты утверждали, что им приходится дежурить здесь с самого утра, но никто и не пытается принять у них документы.

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«В прениях представители административного истца пояснили, что все, кто хотел свои права реализовать, все-таки, их реализовали. Заинтересованные лица с этим тезисом не согласились», — рассказали о ходе процесса в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Представитель Горизбиркома пояснил, что принятые городской комиссией решения были реакцией на жалобы граждан на работу ИКМО, и действующему законодательству они не противоречат.

Горсуд Петербурга в удовлетворении требований ИКМО «Сампсониевское» отказал.

Напомним, ЦИК РФ пока не видят веских оснований для отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. Выявленные в ходе кампании нарушения исправляются в рабочем порядке.

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