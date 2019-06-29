Осака, Япония, , 18:15 — REGNUM

Российская Федерация поставляет по «Дружбе» качественное черное золото, поэтому кризис с загрязнением нефтепровода уже преодолен. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в Осаке.

«У нас кризис уже преодолен, — сказал Новак. — Мы в принципе поставляем (по нефтепроводу «Дружба») давно уже качественную нефть».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 г. в трубопровод «Дружба» попала загрязненная примесями нефть, что привело к временному отказу ряда стран от получения российского черного золота. По данному факту в России было возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.

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