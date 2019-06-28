Самара, , 13:10 — REGNUM

По факту приведения в негодность оборудования Куйбышевского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) «Роснефти» из-за поставки загрязненной органическими хлоридами нефти по трубопроводу «Дружба» возбуждено уголовное дело по ст. 215.3 («Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность»). Дело возбуждено Самарским СКР.

О преступлении 15 мая сообщил в следственные органы генеральный директор завода Сергей Чепурнов.

В постановлении о возбуждении дела уточняется, что повреждены установки первичной и вторичной переработки нефти, изомеризации, каталитического реформинга, сообщает РБК. Нефть поступила в резервуары НПЗ через узел приема «Лопатино» после первоначальной поставки в марте-апреле 2019 года через узел слива и компаундирования нефти ООО «Нефтеперевалка» в Самарской области.

«15 мая Куйбышевский НПЗ подал в правоохранительные органы заявление о том, что ему также причинен ущерб в связи с попаданием на завод нефти с хлорорганикой, хотя ранее в СМИ завод утверждал, что в апреле был остановлен на плановый ремонт и нефть с хлором не брал» — отметил адвокат одного из фигурантов дела о загрязнении нефти управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров.

По его словам, дело по заявлению Куйбышевского НПЗ объединено в одно производство с остальными делами по загрязнению трубопровода «Дружба».

Ущерб, который потерпел Куйбышевский НПЗ, подтвердил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Загрязненная нефть поступала на завод в течение недели — с 12 по 17 апреля, о чем мы неоднократно информировали транспортную компанию. Нефть поступала из нефтепровода «Дружба», со станции «Лопатино». Куйбышевскому заводу был нанесен ущерб. В настоящее время приняты меры по ликвидации его последствий», — пояснил он.По данным источников издания, несмотря на ущерб, который был нанесен заводу, полного вывода из строя оборудования удалось избежать, благодаря действиям сотрудников предприятия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о резком ухудшении качества российской экспортной нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба», объявили в Белоруссии 19 апреля 2019 г. По этой причине Минск приостановил экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, Украину и страны Прибалтики. Позднее выяснилось, что черное золото было загрязнено умышленно на терминале в Самарской области для сокрытия хищений.

В деле изначально фигурировало шестеро подозреваемых, двое из которых объявлены в международный арест, остальные были содержаны и водворены в СИЗО.

Позднее в деле появились ещё четверо подозреваемых, которые отправлены под домашний арест.

Накануне Самарский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест сотруднику компании ООО «Магистраль» Сергею Баландину.