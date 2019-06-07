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Постпред РФ при ЕС прокомментировал ситуацию с «Дружбой»

Политика

«Все поняли, что никакого злого умысла со стороны России не было»

Постпред РФ при ЕС прокомментировал ситуацию с «Дружбой»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 7 июня 2019, 09:12 — REGNUM  Никакого злого умысла со стороны России с инцидентом вокруг нефтепровода «Дружба» не было, европейские партнеры Москвы это понимают, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Хорошо, что на нашей стороне довольно быстро разобрались, — сказал Чижов. — Сейчас все поняли, что никакого злого умысла со стороны России не было».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле загрязненная примесями нефть попала в трубопровод «Дружба», что привело к временному отказу ряда стран от получения российской нефти. В России по данному факту возбудили уголовное дело, фигуранты задержаны.

В настоящее время в штатном режиме получают по нефтепроводу российское сырье Венгрия и Словакия. Все три нитки нефтепровода возобновят доставку нефти из России 1 июля.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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