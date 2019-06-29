Вашингтон, , 03:04 — REGNUM

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, планирующий баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии, пообещал в случае свей победы на выборах бороться с расизмом и другими проявлениями нетерпимости в Соединённых Штатах, передаёт The Chicago Tribune

Джо Байден (сс) Marc Nozell

«Я обещаю вам, что если я буду избран президентом, я буду президентом, выступающим против расизма», — сказал он в ходе теледебатов кандидатов от Демократической партии.

Отмечается, что таким образом Байден парировал слова другого кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, которая упрекнула его в нетвердой позиции по вопросам расового равенства. Она, в частности, напомнила о том, что будучи на посту сенатора, Байден сотрудничал с коллегами, одобрявшими расовую сегрегацию.

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