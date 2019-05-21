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Трамп рассказал, кому выгодна победа Байдена на выборах президента США

Политика

В случае победы Байдена на выборах иностранные государства будут извлекать пользу от США, считает Трамп

Трамп рассказал, кому выгодна победа Байдена на выборах президента США
DonkeyHotey
Джозеф Байден. Карикатура

Вашингтон, 21 мая 2019, 08:01 — REGNUM  Лидеры иностранных государств заинтересованы в победе на выборах главы Соединенных Штатов бывшего вице-президента этой страны, демократа Джо Байдена, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления в городе Монтурсвилл (штат Пенсильвания).

«Байден объявил, что баллотируется на пост президента, заявив, что иностранные лидеры позвонили ему и попросили это сделать», — отметил Трамп на выступлении перед своими сторонниками, которое транслировали американские телеканалы.

По его словам, в случае победы Байдена на выборах иностранные государства будут извлекать пользу от США, в том числе Китай, которой «продолжит грабить» страны на $500 млрд ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года Джо Байден заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Соединенных Штатах, которые пройдут в 2020 году.

Комментируя намерение бывшего вице-президента США выставить свою кандидатуру на грядущих выборах, Трамп назвал его «сонным Джо».

Читайте подробнее: Байден объявил об участии в президентской гонке в США в 2020 году

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