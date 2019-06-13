Байден объявил Трампа «экзистенциальной угрозой»

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM «Дональд Трамп и Джо Байден счастливы ненавидеть друг друга», — пишет 13 июня испанское издание ABC. Вчера они продемонстрировали это в Айове — штате, ключевом для выборов президента Соединенных Штатов. Так совпало — хотя в ходе избирательных кампаний подобные совпадения и редки — что именно здесь действующий президент США и его соперник, фаворит на должность кандидата от партии демократов, совершили несколько политических действий.

В частности, произошел первый эпизод того, что может превратиться в большое столкновение в 2020 году. Трамп сказал, что бывший вице-президент в правительстве Барака Обамы — самый «умственно слабый» из демократических кандидатов. Действующий лидер США добавил, что Байден был «неудачником», и припомнил ему «коррупцию Хиллари» (имея в виду Хиллари Клинтон — свою соперницу на президентских выборах 2016 года). Трамп также пошутил над нехваткой энергии у Байдена и критически заметил, что единственное, что делает его оппонент — это повторяет свою фамилию.

Байден, со своей стороны, охарактеризовал Трампа как «экзистенциальную угрозу» из-за его торговой политики. Он раскритиковал соперника, говоря, что «легко быть жестким, когда из-за этого страдаешь не ты, а другие, например, фермеры и представители обрабатывающей промышленности». Кроме того, демократ отметил, что у президента «поджат хвост», имея в виду такие его неудачи, как попытка свести на нет реформу здравоохранения Обамы.

Это столкновение пошло на пользу обоим, считает мадридское СМИ. Оно высветило фигуру Байдена как главного конкурента Трампа, выделив его из шеренги других кандидатов от демократической партии, и в то же время позволило американскому лидеру сосредоточить свои атаки на одном-единственном оппоненте вместо того, чтобы иметь дело с дюжиной.