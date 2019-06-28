Дамаск, , 08:38 — REGNUM

Сирийская провинция на севере Хама подверглась миномётному обстрелу со стороны турецких военных, находящиеся на территории сирийской провинции Идлиб. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает государственный телеканал Сирии Ikhbariya.

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По данным телеканала, из Шир-Магар и с юга провинции Идлиб было выпущено свыше 18 миномётных снарядов по деревням аль-Карим, Кабр-Фидда и аль-Хвейз. В ответ правительственные войска Сирии нанесли удар по месту запуска ракет. Минобороны Турции со своей стороны сообщило о гибели одного военного, находившегося на наблюдательном посту.

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Напомним, вооруженные силы Турции осуществляют на территории Сирии операцию «Оливковая ветвь», целью которой является борьба с курдскими повстанцами, представляющими угрозу для безопасности страны. Анкара обвиняет сирийских курдов в связях с Рабочей партией Курдистана, считающейся в стране террористической организацией и отрицает вклад сирийских курдов в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня министерство обороны Турции сообщило о гибели турецкого военнослужащего в результате столкновения с курдскими повстанцами в Сирии.