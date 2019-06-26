Анкара, 26 июня 2019, 15:16 — REGNUM
В результате столкновения с курдскими повстанцами в Сирии погиб турецкий военнослужащий, об этом 26 июня сообщает Anadolu Ajansi.
Напомним, вооруженные силы Турции осуществляют на территории Сирии операцию «Оливковая ветвь», целью ее является борьба с курдскими повстанцами, представляющими угрозу для безопасности страны.
Анкара обвиняет сирийских курдов в связях с Рабочей партией Курдистана, считающейся в стране террористической организацией и отрицает вклад сирийских курдов в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).